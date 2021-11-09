Водитель челябинского правительства стал жертвой мошенников

Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками банка (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Водитель управления делами губернатора и правительства Челябинской области пострадал от телефонных мошенников. На мужчину обманным путем оформили кредит и похитили 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчине стали звонить неизвестные люди, представляясь сотрудниками ПАО „Сбербанк“. Звонившие информировали абонента о попытках хищения с его счета денег. Так мошенники получили доступ к онлайн-банку и оформили на пострадавшего кредит в размере 1,4 млн рублей, присвоив себе деньги», — заявил URA.RU источник.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят расследование.