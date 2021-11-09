09 ноября 2021

Водитель челябинского правительства стал жертвой мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Злоумышленники представлялись по телефону сотрудниками банка (фото из архива) Фото:

Водитель управления делами губернатора и правительства Челябинской области пострадал от телефонных мошенников. На мужчину обманным путем оформили кредит и похитили 1,4 млн рублей. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Мужчине стали звонить неизвестные люди, представляясь сотрудниками ПАО „Сбербанк“. Звонившие информировали абонента о попытках хищения с его счета денег. Так мошенники получили доступ к онлайн-банку и оформили на пострадавшего кредит в размере 1,4 млн рублей, присвоив себе деньги», — заявил URA.RU источник.

Пострадавший мужчина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранительные органы проводят расследование.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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