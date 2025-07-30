«Пускай на моей ошибке учатся»: екатеринбурженка рассказала, чего ей стоил перфоманс на концерте Тимберлейка

Фитнес-блогер из Екатеринбурга Кристина Лефтерова, которая на концерте Джастина Тимберлейка в Баку (Азербайджан) искала себе мужа с помощью плаката, посоветовала девушкам все-таки не указывать свой номер телефона. Уралочка уже потеряла свой WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) и боится остаться без номера для связи совсем, поделилась Кристина с URA.RU.
«Мне девочки писали: „Спасибо за идею, классная идея, в следующий раз я тоже пойду“. Я думаю, что они будут умнее и напишут свой Instagram (признана экстремистской и запрещена в России, а также принадлежит экстремистской и запрещенной Meta), [а не номер телефона]. Пускай на моей ошибке учатся. Жалею ли я? Нет, я не жалею. Хотела бы я еще раз так? Наверное, я бы так не сделала, по крайней мере, точно бы не стала писать свой номер телефона», — рассказала девушка. По ее словам, она боится, что ей придется менять номер телефона, которому больше 15 лет.
Также Кристина рассказала, что кандидатов было слишком много, и ей даже стало легче, когда отключили WhatsApp. «У меня телефон начал держать зарядку, и я могу переписываться в Telegram. С несколькими людьми я переписываюсь, у них прекрасное чувство юмора, и это мне нравится».
*WhatsApp принадлежит организации Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
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