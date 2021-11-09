Власти ХМАО анонсировали виртуальные облавы на антипрививочников

В ХМАО начнут искать посты с ложной информацией о вакцинации Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В ХМАО специалисты начнут отслеживать ложные публикаций о вреде вакцинации. Найденная информация будет передаваться правоохранительным органам. Об этом заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова во время регионального оперативного штаба, передает корреспондент URA.RU.

«Поручаю организовать работу кибердружин по мониторингу сети на предмет выявления заведомо ложной информации о вреде вакцинации, публикуемой на сайтах и социальных сетях. Информация в дальнейшем будет передаваться правоохранительным органам», — сказала Комарова.

Губернатор заявила, что поручение основано на многочисленных жалобах от жителей ХМАО о публикации ложных сообщений.Кибердружина — это волонтеры, которые работают в ХМАО с системой «Поиск», реализованной в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после инцидента со стрельбой в университете Перми в поле мониторинга кибердружин попали посты в социальных сетях, призывающие к жестокости. Тогда глава региона поручила привлечь психологов и усилить работу контрольно-надзорных органов.