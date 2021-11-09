Уральские миллиардеры решат кадровый вопрос областного минздрава

В первом потоке набралось 10 студентов. В 2022 году планируется увеличить число студентов вдвое Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Минздрав Свердловской области совместно с учредителями «Фонда Святой Екатерины» (Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский — прим.ред.) профинансировали подготовку кадров, чтобы увеличить штат врачей скорой помощи в регионе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе фонда.

«На сегодняшний день в Свердловской области кадровый вопрос стоит остро. Нам необходимо уже сейчас около 26 врачей. Мы вновь открыли ординатуру кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи. Первый набор приступил к обучению. Врачи всегда на скорой помощи были нужны и будут нужны», — сказал главный врач Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса Игорь Пушкарев.

Первую группу ординаторов ждет двухлетнее обучение на базе Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса. «Двухгодичная ординатура подразумевает более насыщенное и полное обучение. Помимо скорой медицинской помощи, студенты будут проходить циклы патологии, основы здравоохранения, медицину чрезвычайных ситуаций и педиатрию, практику», — поделилась профессор кафедры госпитальной терапии и скорой медицинской помощи, доктор медицинских наук Людмила Соколова.

Обычно студенты старших курсов начинают свой путь в службе скорой помощи во время учебы в вузе и получают уникальный практический опыт. «События последних двух лет всем показали, насколько важна служба скорой медицинской помощи», — объяснил решение о софинансировании обучения в ординатуре директор «Фонда Святой Екатерины» Александр Андреев.

Напомним, что «Фонд Святой Екатерины» с начала пандемии поддерживает городскую станцию скорой медицинской помощи. За год учредители фонда передали врачам 55 новых автомобилей СМП и установили кислородную станцию. Всего на поддержку медицины в регионе они выделили более 2 млрд рублей.

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»

Фото предоставлено «Фондом Святой Екатерины»