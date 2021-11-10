10 ноября 2021
09 ноября 2021

Пермяк ударил ножом парня дочери, который ему не понравился

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, нож, поножовщина, наручники, криминал
Ранее подозреваемый уже был судим Фото:

Житель Нытвы (Пермский край) ударил ножом в грудь парня падчерицы, потому что он не понравился потенциальному тестю. Раненого мужчину доставили в больницу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

«В ходе словесной ссоры фигурант нанес приятелю падчерицы удар ножом в грудь», — сообщает пресс-служба. После удара подозреваемый скрылся с места преступления.

Потерпевший хотел познакомиться с отчимом своей девушки, но тому молодой человек не понравился. В ходе знакомства между мужчинами возникла ссора, в результате которой потенциальный тесть нанес удар ножом в грудь парню и скрылся с места преступления.

На подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия). Как сообщается, отчим девушки уже ранее был судим за грабеж и незаконный оборот наркотических средств. Полицейским мужчина дал признательные показания.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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