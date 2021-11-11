11 ноября 2021
10 ноября 2021

Мэр Челябинска меняет формат работы с гордумой

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на объезде на предмет благоустройства, уборки снега и чистке тротуаров города. Челябинск, тротуар, котова наталья
Наталья Котова предложила депутатам новый вид сотрудничества Фото:

Мэр Челябинска Наталья Котова меняет формат работы с депутатами городской думы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии, глава города будет во время выездов на объекты приглашать депутатов, в чей округ входит данный объект.

«Это может быть и отдельный депутат, и группа депутатов, если речь идет об осмотре большой территории, где несколько округов. Депутаты также будут отвечать на вопросы своих избирателей, если у жителей возникнут вопросы», — пояснили URA.RU в мэрии.

Источник в администрации города рассказал URA.RU, что такой формат будет предложен и главам семи районов в сотрудничестве с депутатами райсоветов. По словам инсайдера, это должно повысить ответственность народных избранников в своих округах.

В гордуме Челябинска 49 депутатов. Они были делегированы из райсоветов. В шести райсоветов по 25 депутатов, в Центральном — 20.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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