10 ноября 2021

Дочь экс-губернатора запретила распродажу челябинского актива

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Приговор Андрею Пязоку и Сергею Вегельману в суде Центрального района. Челябинск, приговор, судья, суд
Суд учел аргументы Анны Дубровской об неэффективной продаже ПО «Монтажник» Фото:

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил ходатайство дочери экс-губернатора региона Бориса Дубровского Анны о запрете на распродажу имущества ПО «Монтажник». Эта фирма принадлежит семье бывшего главы региона, распродажа должны была идти в рамках банкротства компании.

«В суд поступило заявление Дубровской А.Б. о принятии обеспечительных мер в виде приостановления торгов по продаже имущества „ПО Монтажник“. Оценив приложенные письменные доказательства, суд находит заявление подлежащим удовлетворению», — говорится в определении суда.

В своем заявлении Дубровская-младшая указала на необоснованное разделение в состав разных лотов имущества «Монтажника», входящего в состав единого производственного комплекса. По ее мнению, которое поддержал суд, это повлечет неэффективную продажу имущества и причинит вред имущественным правам кредиторов. Сама Дубровская входит в число кредиторов. Для этого она ранее выкупила долг брата у банка и добилась признания себя кредитором банкротящегося ПО «Монтажник».

В 2018 году, когда Дубровский руководил регионом, его фирма купила ПО «Монтажник». Предприятие строило конгресс-холл, на который было выделено более четырех миллиардов рублей из бюджета. Сейчас масштабная стройка заморожена, возбуждено уголовное дело, а в сентябре 2020 года «Монтажник» признали банкротом. На счета экс-губернатора наложен арест на сумму в 73,4 млн рублей.

Суд запретил конкурсному управляющему ПО «Монтажник» Елене Соломке проводить торги по продаже имущества. Определение суда может быть обжаловано в вышестоящей инстанции. Экс-губернатор и его представители от общения со СМИ воздерживаются. Соломка, когда до нее дозвонился корреспондент URA.RU, отказалась от разговора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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