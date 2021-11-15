Правительство ХМАО оценило работу губернатора Комаровой

Правительство ХМАО ожидаемо одобрило отчет о деятельности губернатора Югры Натальи Комаровой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство ХМАО одобрило отчет губернатора Югры Натальи Комаровой о ее работе в 2021 году. Об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

Глава региона отметила, что Югра входит в число лучших субъектов РФ по многим показателям — качеству жизни, финансовому благополучию, развитию инвестклимата и поддержке социального предпринимательства. «В 2021 году автономный округ сохранил позиции в десятке лидеров среди регионов Российской Федерации по широкому кругу вопросов, в том числе по уровню доходов населения (среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в 1,5 раза превысила среднероссийский показатель), занимает четвертое место по показателю официально зарегистрированной безработицы, сократившейся за 2021 год в 4,3 раза, составившей 0,7 процента», — отметила Комарова.

Заместитель губернатора Югры Роман Генкель во время своего выступления отметил ключевые инвестпроекты, которые реализуются в регионе в 2021 году. Среди них — модернизация железнодорожной инфраструктуры и строительство завода по выпуску детского питания. Оба проекта одобрены российским правительством и находятся на контроле у премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Кроме того, властям ХМАО удалось привлечь из федерального бюджета кредиты на инфраструктурные проекты. «Правительственной комиссией уже одобрено предоставление инфраструктурного кредита на сумму 8,7 миллиарда рублей. Помимо этого, в Югре будут расширены механизмы венчурного финансирования. Приоритеты — инновационные проекты и проекты «зеленой экономики», — резюмировал Генкель.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова предрекла скорую налоговую реформу для нефтяной отрасли. При существующей системе нефтяникам невыгодно заниматься разработкой старых и обводненных месторождений.