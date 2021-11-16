На повторных выборах главы Нефтеюганска появилась интрига Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Нефтеюганске определились два фаворита на должность главы города — вице-мэр Павел Прокопович и экс-депутат городской думы Эльвира Бугай. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Прием заявок от кандидатов на пост главы города завершен. Фаворитами называют нынешнего вице-мэра Нефтеюганска Павла Прокоповича и экс-депутата городской думы Эльвиру Бугай. Помимо них в списке Светлана Пилецкая, представитель КПРФ Юрий Чумаченко и еще кандидат от ЛДПР. Главная интрига, на кого все-таки делают ставку окружные власти и местные элиты — на Прокоповича или Бугай. И смогли ли они в этот раз между собой договориться?», — задается вопросом инсайдер.

Прокопович не ответил на телефонный звонок журналиста агентства. Номера телефона Бугай нет в распоряжении URA.RU. В аппарате думы Нефтеюганска, которая занимается приемом заявлений от кандидатов на пост главы города, также не ответили на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нефтеюганске сорваны выборы мэра. Конкурс был отменен из-за того, что местные элиты попытались привести к власти своего кандидата, не желающего стабилизации политической обстановки в городе.