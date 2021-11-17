17 ноября 2021
16 ноября 2021

В ХМАО резко потеплеет после тридцатиградусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Дендрологический парк-выставка на ул. Мира. Екатеринбург, зима, парк, дендрарий
В ХМАО после тридцатиградусных морозов потеплеет до -2 градусов Фото:

В ХМАО к выходным ожидается резкое потепление до -2 градусов. При этом в пятницу в регионе ожидается похолодание до -29 градусов ночью. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

  • В Ханты-Мансийске в четверг и пятницу ожидается переменная облачность и небольшой снег, с субботы начнется пасмурная погода и снег в течение нескольких дней. В четверг и пятницу температура днем составит от -11 до -16 градусов, после этого поднимется до -2 градусов. Скорость ветра будет достигать 11 м/с.
  • В Сургуте также ожидается потепление до -3 градусов в субботу и воскресенье, перед этим в городе похолодает до -28 градусов ночью. В четверг и пятницу температура днем составит от -18 до -21 градуса. Синоптики обещают погоду с переменной облачностью и снегом, а также умеренный ветром с порывами до 9 м/с до конца недели.
  • Дневная температура в Нижневартовске составит -19 градусов, с похолоданием до -26 градусов ночью. Однако в субботу и воскресенье температура поднимется до 3-4 градусов ниже нуля. До конца недели также ожидается снег и переменная облачность. Ветер умеренный с порывами до 11 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ожидается похолодание до -29 градусов ночью. Вместе с этим в регионе ожидается пасмурная погода и небольшой снег с умеренным ветром.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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