В ХМАО придут тридцатиградусные морозы

В ХМАО температура ночью опустится до -29 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В ХМАО ожидается снежная погода в течение всей недели, а также похолодание до -29 градусов ночью. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В Ханты-Мансийске ожидается пасмурная погода и небольшой снег в течение всей недели. Средняя температура составит от -3 до -6 градусов. Однако в четверг похолодает до -18 градусов, а ночью в пятницу температура опустится до 28 градусов ниже нуля. Скорость ветра достигнет 13 м/с.

В Сургуте также будет пасмурно, небольшой снег продолжится до конца недели. Температура днем составит от -8 до -11 градусов, однако уже в четверг температура начнет резко опускаться, а ночью похолодает до 29 градусов ниже нуля. Порывы ветра будут достигать 11 м/с.

В Нижневартовске ожидается пасмурная погода со снегом. Во вторник и четверг температура днем составит -10 градусов, в последующие дни начнет опускаться до -19 градусов. В пятницу ночью температура достигнет 27 градусов ниже нуля. Ожидается умеренный ветер с порывами до 11 м/с.

Ранее URA.RU писало, что из-за погоды жители ХМАО и нефтяники остались без переправы. Ермаковская переправа, связывающая Нижневартовск с Нижневартовским районом через реку Обь, закрылась из-за ледостава.