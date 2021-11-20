Умер артист из фильмов «Капабланка» и «Хождение по мукам» Шахет

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Георгию Шахету было 75 лет Фото:

Актер Георгий Шахет скончался на 76-м году жизни. Смерть наступила в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба кинематографистов России.

«После тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Шахет отличался дружелюбным характером и требовательностью к себе и другим.

В фильмографию Шахета входят такие картины, как «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка» и «Николай Вавилов». Также актер активно снимался в сериалах.

Ранее стало известно о смерти актера Валерия Гаркалина. Он долго боролся с коронавирусом, но скончался в результате осложнений, вызванных инфекцией.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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