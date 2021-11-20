Умер артист из фильмов «Капабланка» и «Хождение по мукам» Шахет

Георгию Шахету было 75 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актер Георгий Шахет скончался на 76-м году жизни. Смерть наступила в результате продолжительной болезни. Об этом сообщает пресс-служба кинематографистов России.

«После тяжелой болезни ушел из жизни актер театра и кино Шахет Георгий Осипович», — говорится в сообщении. В пресс-службе отметили, что Шахет отличался дружелюбным характером и требовательностью к себе и другим.

В фильмографию Шахета входят такие картины, как «Хождение по мукам», «Бегство мистера Мак-Кинли», «20 декабря», «Капабланка» и «Николай Вавилов». Также актер активно снимался в сериалах.

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