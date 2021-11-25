Активист из ХМАО обвинил в коррупции Росздравнадзор

Активист заподозрил в коррупции территориальный Росздравнадзор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Активист Алексей Шевцов обвинил Росздравнадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в коррупции. По его словам, территориальный орган намерено скрывает махинации медицинского центра «АВИЦЕННА» в Кондинском районе (ХМАО), который, по мнению активиста, торгует медицинскими справками. Об этом URA.RU рассказал сам Шевцов.

«Я полагаю, что в бездействии руководства территориального органа Росздравнадзора по проведению проверки в отношении ООО „АВИЦЕННА“ имеются признаки коррупции. Которые направлены на „прикрытие“ незаконной деятельности общества, направленной на получение прибыли, извлекаемой из выдачи различных справок о состоянии здоровья граждан без проведения надлежащего обследования», — сказал Шевцов.

К такому выводу Шевцов пришел после отказа Росздравнадзора организовать проверку, ссылаясь на отсутствие доказательств. «Это является неисполнимым условием, так как медицинская деятельность включает в себя конфиденциальную информацию. Такую как врачебная тайна и персональные данные», — считает активист. Провести проверку в отношении руководства Росздравнадзора Шевцов потребовал у федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а также председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова.

В адрес Росздравнадзора был отправлен письменный запрос. На момент публикации ответ на него не поступил. Связаться с представителями «АВИЦЕННЫ» на момент публикации не удалось. Контакты организации в открытом доступе отсутствуют.

Ранее URA.RU писало, что руководитель медцентра «АВИЦЕННА» не имеет медицинского образования. А врачи, которые непосредственно осматривают пациентов, не имеют соответствующей квалификации.