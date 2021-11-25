Медицинский центр в ХМАО обвинили в 13 нарушениях Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Руководитель медицинского центра «АВИЦЕННА» в Кондинском районе, а также ряд врачей, которые непосредственно работают с пациентами — не имеют медицинского образования. Об этом URA.RU рассказал активист Алексей Шевцов.

«Я полагаю, что ООО „АВИЦЕННА“ как медицинской организацией нарушаются лицензионные требования. В частности, руководитель не имеет медицинского образования; предрейсовые осмотры проводятся формально и лицом, не имеющим медицинского образования; медицинские осмотры проводят врачи, не прошедшие соответствующей учебы», — сказал Шевцов.

Активист, ссылаясь на обращения жителей, обвиняет организацию в 13 нарушениях. Кроме перечисленных Шевцов указывает на то, что за всех врачей в медицинских документах ставит подписи один врач, отсутствуют трудовые договоры с врачами, а стоимость осмотров значительно завышена. Также в организации отсутствует ряд комиссий и врачей, которые необходимы для выдачи справок.

По итогам прокурорской проверки (в распоряжении редакции есть копия документа) выяснилось, что руководитель организации Владимир Клюшин действительно не имеет медобразования. Несколько других врачей также не имеют соответствующей квалификации, в том числе те, которые непосредственно осматривают пациентов.

Ответ прокуратуры Кондинского района Алексей Шевцов