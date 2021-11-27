Умер почетный профессор пермского политеха

Ушел из жизни один из выдающихся ученых пермского политеха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ушел из жизни бывший заведующий кафедрой «Динамика и прочность машин» пермского политехнического университета (ПНИПУ) Герман Колмогоров. Об этом URA.RU сообщили в вузе.

«В возрасте 81 года ушел из жизни один из выдающихся ученых пермского политеха, почетный профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой „Динамика и прочность машин“ с 1983 по 2015 год Герман Леонидович Колмогоров. Университет выражает искренние соболезнования семье ученого, его коллегам и друзьям», — говорится в сообщении ПНИПУ.

Колмогоров был представителем научной школы механиков, основанной в Перми под руководством члена-корреспондента АН СССР, профессора Александра Поздеева. Он автор и соавтор более 300 научных работ, среди которых — 200 статей в центральной печати и 8 монографий. Совместно с коллегами исследователь зарегистрировал более 90 патентов на изобретения. Среди выпускников кафедры, которую возглавлял ректор Политеха Анатолий Ташкинов, академики РАН Владимир Матвеенко и Александр Барях, более 50 докторов наук и 300 кандидатов наук.

Герман Колмогоров пресс-служба ПНИПУ