Челябинская разработка защитит авторов видео от кражи и fake news

Программная платформа может использоваться пользователями всего мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания Napoleon IT разработала платформу для публикации авторского видеоконтента Trueline, позволяющую защитить его от монтажа, искажений смысла и использования в целях fake news. Об этом сообщили URA.RU в минцифры Челябинской области.

«Trueline — это платформа для публикации авторского видеоконтента, в которой не будет фильтров и fake news. Главная особенность и отличие от аналогов (TikTok, Instagram, Snapchat и других популярных сервисов видеохостинга) — принцип прозрачной съемки. То есть, пользователь может снимать видео только внутри приложения. При этом видео нельзя будет смонтировать, вырезав часть контента, а у каждого ролика есть ватермарка и метка времени и места», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

«Наша задача была разработать максимально удобное и простое приложение, которым можно пользоваться по всему миру. Это большой вклад российских компаний в глобальное развитие „информационной гигиены“, которая становится очень актуальной в 21 веке. Мы считаем, что создание международной соцсети Trueline — отличная возможность получить достоверную информацию и увидеть многие вещи дистанционно», — прокомментировал Руслан Ахтямов, директор по стратегии Napoleon IT.

Компания Napoleon IT входит в число победителей проекта «Региональные ИТ-чемпионы», реализуемого региональными минцифры и Центром развития цифровых технологий в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Среди ее клиентов X5 Group, Cosmopolitan, РБК, K&Б, Kari, «Золотое яблоко» и ретейлер «Бристоль».