30 ноября 2021

Дерипаска: коллективного иммунитета в России не будет

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ПМЭФ-2021. Первый день, Дерипаска, Титов, Татулова. Санкт-Петербург, дерипаска олег
Миллиардер призвал российские власти увеличить финансирование здравоохранения Фото:
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Коронавирус COVID-19

России не удастся достичь требуемого уровня коллективного иммунитета. Поэтому правительству РФ следует увеличить расходы из бюджета на здравоохранение. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.

«У нас не будет этого [коллективного] иммунитета. Нужно вкладывать в здравоохранение, прямо на месте строить больницы», — заявил Дерипаска во время своего выступления на форуме «Россия зовет».

Миллиардер отметил положительный опыт властей по строительству ковидных госпиталей в стране. По его словам, благодаря появлению восьми новых больниц, удалось спасти тысячи жизней.

В ходе своего выступления Дерипаска также упрекнул Центробанк в неэффективной борьбе с инфляцией. Он отметил, что при принятой финансовым регулятором ключевой ставке экономического роста в стране не предвидится.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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