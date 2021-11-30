Дерипаска: коллективного иммунитета в России не будет

России не удастся достичь требуемого уровня коллективного иммунитета. Поэтому правительству РФ следует увеличить расходы из бюджета на здравоохранение. Об этом заявил российский миллиардер Олег Дерипаска.
«У нас не будет этого [коллективного] иммунитета. Нужно вкладывать в здравоохранение, прямо на месте строить больницы», — заявил Дерипаска во время своего выступления на форуме «Россия зовет».
Миллиардер отметил положительный опыт властей по строительству ковидных госпиталей в стране. По его словам, благодаря появлению восьми новых больниц, удалось спасти тысячи жизней.
В ходе своего выступления Дерипаска также упрекнул Центробанк в неэффективной борьбе с инфляцией. Он отметил, что при принятой финансовым регулятором ключевой ставке экономического роста в стране не предвидится.
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