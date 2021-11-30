Обвиняемый во взятке генерал Трифонов на суде дал слово офицера

Игорь Трифонов останется под стражей до восьмого мая 2021 года Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Бывший начальник УМВД по Екатеринбургу генерал-майор полиции Игорь Трифонов останется под стражей до восьмого мая 2021 года. Соответствующее решение принял судья Ленинского райсуда Екатеринбурга. Сам Трифонов на суде пообещал, что не пропустит ни одно заседание без уважительной причины, передает корреспондент URA.RU. Также он дал слово офицера, что не сбежит в случае назначения ему домашнего ареста.

«Продлить срок содержания под стражей на 6 месяцев — по 8 мая 2022 года», — сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

Адвокат настаивал, чтобы Трифонову избрали более мягкую меру пресечения, однако сторона обвинения ссылалась на то, что суд уже принимал решение о заключении Трифонова под стражу, и обстоятельства не изменились. Сам Трифонов обещал, что не станет скрываться от следствия в случае избрания домашнего ареста. «Я не пропущу ни одно судебное заседание без уважительной причины. Даю слово офицера», — сказал подсудимый.

Трифонова обвиняют во взятке в крупном размере. Показания против него дал экс-начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Екатеринбурга Эдуард Воронин. Трифонов находится в исправительной колонии №13, откуда его доставляют на судебные заседания. Генерал жаловался, что не может связаться оттуда с родными и столкнулся с резким ухудшением зрения.