Полиция изъяла свыше 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Чебаркуле полиция задержала арендаторов склада, наладивших подпольное производство спиртного. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«В ходе проведенного обыска из складского помещения изъято свыше 8,5 тонны спиртосодержащей жидкости и 15 тысяч бутылок различного объема уже готового к реализации продукта на сумму более 3,7 млн рублей. Организатором нелегального бизнеса был 45-летний мужчина, который привлек в соучастники своего знакомого», — заявили в пресс-службе ведомства.

Преступники самостоятельно смонтировали систему забора воды из скважины и установили очистные фильтры. Закупив спирт и красители, приступили к производству крепких горячительных напитков. Смешивали спирт с водой и получали водку, добавляли краситель — получали коньяк. Там же на складе они разливали полученную жидкость по бутылкам, укупоривали и упаковывали.

Оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД РФ «Чебаркульский» при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали злоумышленников. Выяснилось, что готовую продукцию они развозили по небольшим торговым точкам района.

Возбуждено уголовное дело по статьи 171.1 УК РФ (производство или сбыт товаров и продукции без маркировки). Один из задержанных судом заключен под стражу, второй подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

Это далеко не первый подпольный цех, который накрыли в регионе силовики. В ходе проведенных обысков ранее в Каслинском и Сосновском районах было изъято около 18 тонн этилового спирта, порядка 3 тысяч готовых к реализации бутылок крепких напитков.

На складе преступники разливали «отраву» по бутылкам Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по ЧО

Из содержимого в канистрах делали не только паленую водку, но и коньяк Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по ЧО