07 ноября 2021
06 ноября 2021
05 ноября 2021

Челябинские силовики накрыли подпольный алкогольный цех. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд Ломакин. Челябинск., решетка, браслеты, подсудимый, наручники
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет Фото:

В Челябинской области сотрудники полиции накрыли подпольный цех по изготовлению и сбыту контрафактного алкоголя. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудниками была изъята большая партия этилового спирта.

«В ходе проведенных обысков по местам производства и хранения нелегальной продукции в Каслинском и Сосновском районах было изъято около 18 тонн этилового спирта, порядка 3 тысяч готовых к реализации бутылок крепких напитков. Помимо этого полицейские обнаружили самодельный аппарат для розлива алкогольной продукции, ленты с самоклеящимися этикетками с наименованием алкогольной продукции», — сообщили URA.RU в полицейском главке региона.

В ведомстве добавили, что нелегальное производство алкоголя осуществлялось в арендованных складских помещениях. Подпольщиками оказались двое местных жителей 1991 и 1981 годов рождения. Ими причинен ущерб на сумму около двух миллионов рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Каслинский городской суд. Подпольщикам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Ранее в Пласте (Челябинская область) трое мужчинах умерли, отравившись незамерзающей жидкостью. Перед смертью мужчины выпили около десяти литров незамерзающей жидкости.

Силовиками было изъято около 18 тонн этилового спирта, порядка трех тысяч готовых к реализации бутылок крепких напитков.
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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