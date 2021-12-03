Пьяный екатеринбуржец угрожает взорвать дом

Силовики держат ситуацию под контролем (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперативные службы Екатеринбурга выехали в переулок Малахитовый, где пьяный местный житель грозит взорвать жилой дом. Об этом URA.RU рассказал источник в оперативных службах города.

«Мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожает взорвать дом по адресу переулок Малахитовый, 5. Дебошир проживает во втором подъезде этой девятиэтажки», — уточнил инсайдер.



После тревожного сигнала на место выехали оперативные службы. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответа не поступило.

Обновлено в 22:25. Инцидент URA.RU прокомментировал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. «Тревожное сообщение по данной ситуации поступило по линии 112 сегодня вечером. На указанный адрес оперативно прибыли сотрудники полиции территориального ОВД. Как показали проверочные мероприятия, реальной угрозы людям и зданию не было. Один из жильцов в нетрезвом состоянии неадекватно себя вел, дебоширил, мешал людям отдыхать. В итоге один из его соседей не выдержал и рассказал про скандалиста, при этом, недопустимо приукрасил суть происходящего. Хулиган хоть и был пьяным, но слов о взрыве дома не произносил. Сейчас представители МВД опрашивают других граждан, проживающих в доме, устанавливают подробные обстоятельства и рассматривают вопрос о возможности привлечения к административной ответственности обоих мужчин. Одного — за хулиганство, другого — за предоставление силовикам информации, несоответствующей действительности», — отметил полковник Горелых.



У силовиков это второй за последнее время вызов, связанный с угрозой взрыва. Ранее другой мужчина грозился взорвать дом на улице Технической. С приступом шизофрении его отправили в психбольницу.