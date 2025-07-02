Появилось видео задержания лидера банды мучителей с мойки в Каменске-Уральском

Появились видео, как в Екатеринбурге силовики скрутили 35-летнего Александра Лачугина, которого называют лидером банды мучителей с автомойки. Кадрами делится пресс-служба регионального СУ СКР.
Мужчина скрывался в уральской столице после того, как на всю Россию прогремела новость о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Последних уже арестовали.
Лачугина, по его словам, задержали, когда он ехал по улице Юмашева. Полицейские доставили его в СК России на допрос. Мужчине предъявлено обвинение в похищении и вымогательстве в составе группы.
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