Появилось видео задержания лидера банды мучителей с мойки в Каменске-Уральском

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Мужчину задержали в Екатеринбурге
Мужчину задержали в Екатеринбурге Фото:
новость из сюжета
В Каменске-Уральском парни 5 часов издевались над девушками

Появились видео, как в Екатеринбурге силовики скрутили 35-летнего Александра Лачугина, которого называют лидером банды мучителей с автомойки. Кадрами делится пресс-служба регионального СУ СКР.

Мужчина скрывался в уральской столице после того, как на всю Россию прогремела новость о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Последних уже арестовали.

Лачугина, по его словам, задержали, когда он ехал по улице Юмашева. Полицейские доставили его в СК России на допрос. Мужчине предъявлено обвинение в похищении и вымогательстве в составе группы.

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Появились видео, как в Екатеринбурге силовики скрутили 35-летнего Александра Лачугина, которого называют лидером банды мучителей с автомойки. Кадрами делится пресс-служба регионального СУ СКР. Мужчина скрывался в уральской столице после того, как на всю Россию прогремела новость о пытках студенток на автомойке в Каменске-Уральском. По версии следствия, Давид Анашкин, его брат и их знакомый вывезли четверых студенток. Одну из них жестоко избили, облили водой и пеной. Последних уже арестовали. Лачугина, по его словам, задержали, когда он ехал по улице Юмашева. Полицейские доставили его в СК России на допрос. Мужчине предъявлено обвинение в похищении и вымогательстве в составе группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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