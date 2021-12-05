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Синоптики предсказали Челябинску 20-градусные морозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, снег, пешеход, снегопад, зима, метель, вьюга, буран, мороз
Холодать в Челябинской области начнет в ночь на 7 декабря Фото:

Вслед за оттепелью и снегопадом Челябинск ожидает резкое похолодание. Столбик термометра опустится практически до 20-градусной отметки, следует из прогноза сайта Gismeteo.

Плюсовые температуры и дожди первой недели зимы в понедельник сменились похолоданием до минус трех градусов и снегом, осложнившим утро челябинцам. В ночь на 7 декабря термометры покажут уже до минус 16 градусов. Днем несколько потеплеет — до минус 13 градусов. Почти все время продолжит идти снег, скорость ветра будет достигать 5-8 метров в секунду.

Ночью же со вторника на среду, столбик термометра опустится уже до минус 19 градусов. Снег прекратится. Днем 8 декабря синоптики предсказывают челябинцам вполне комфортные для зимы 9-12 градусов мороза.

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Вслед за оттепелью и снегопадом Челябинск ожидает резкое похолодание. Столбик термометра опустится практически до 20-градусной отметки, следует из прогноза сайта Gismeteo. Плюсовые температуры и дожди первой недели зимы в понедельник сменились похолоданием до минус трех градусов и снегом, осложнившим утро челябинцам. В ночь на 7 декабря термометры покажут уже до минус 16 градусов. Днем несколько потеплеет — до минус 13 градусов. Почти все время продолжит идти снег, скорость ветра будет достигать 5-8 метров в секунду. Ночью же со вторника на среду, столбик термометра опустится уже до минус 19 градусов. Снег прекратится. Днем 8 декабря синоптики предсказывают челябинцам вполне комфортные для зимы 9-12 градусов мороза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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