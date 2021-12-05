Холодать в Челябинской области начнет в ночь на 7 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вслед за оттепелью и снегопадом Челябинск ожидает резкое похолодание. Столбик термометра опустится практически до 20-градусной отметки, следует из прогноза сайта Gismeteo.

Плюсовые температуры и дожди первой недели зимы в понедельник сменились похолоданием до минус трех градусов и снегом, осложнившим утро челябинцам. В ночь на 7 декабря термометры покажут уже до минус 16 градусов. Днем несколько потеплеет — до минус 13 градусов. Почти все время продолжит идти снег, скорость ветра будет достигать 5-8 метров в секунду.

Ночью же со вторника на среду, столбик термометра опустится уже до минус 19 градусов. Снег прекратится. Днем 8 декабря синоптики предсказывают челябинцам вполне комфортные для зимы 9-12 градусов мороза.

Скрин: сайт Gismeteo