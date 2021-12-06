Кунашакские депутаты срывают планы главы Сибагатуллы Аминова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Часть депутатов Кунашакского района (Челябинская область) проигнорировала сессию райсобрания, на котором планировалось в первом чтении принять бюджет муниципалитета на 2022 год. В районе объясняют произошедшее конфликтом народных избранников с главой района Сибагатуллой Аминовым, рассказал источник URA.RU в собрании.

«Принять документ не смогли, потому что кворума не было — люди просто не пришли. У Аминова обострились отношения практически с половиной депутатов, которые недовольны его политикой. В том числе бюджетными планами. Кого-то обделили финансированием, например. Особый вопрос к программе „Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области“: никто внятно не объяснил, на что там заложили 52 млн рублей», — рассказал URA.RU инсайдер.

«Мы так и не дождались ни подробной информации о расходах бюджета в текущем году, ни отчета главы по исполнению наказов кунашакцев. Бюджет не согласовывается и не разбирается по пунктам. Например, сколько тратится из казны на то, чтобы возить Аминова на служебном авто на работу из Челябинска в Кунашак и обратно, это же 400 км в день?» — пояснил позицию недовольных депутат Даян Иштимиров.

По его словам, народные избранники готовы вернуться к диалогу с районной властью. Однако лишь после того, как им будут предоставлены подробные документы относительно бюджетных расходов и планов на следующий год.

Спикер собрания депутатов Наталья Гусева на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать ситуацию бросила трубку. Глава района не ответил на звонок.