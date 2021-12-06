Часть депутатов Кунашакского района (Челябинская область) проигнорировала сессию райсобрания, на котором планировалось в первом чтении принять бюджет муниципалитета на 2022 год. В районе объясняют произошедшее конфликтом народных избранников с главой района Сибагатуллой Аминовым, рассказал источник URA.RU в собрании.
«Принять документ не смогли, потому что кворума не было — люди просто не пришли. У Аминова обострились отношения практически с половиной депутатов, которые недовольны его политикой. В том числе бюджетными планами. Кого-то обделили финансированием, например. Особый вопрос к программе „Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области“: никто внятно не объяснил, на что там заложили 52 млн рублей», — рассказал URA.RU инсайдер.
«Мы так и не дождались ни подробной информации о расходах бюджета в текущем году, ни отчета главы по исполнению наказов кунашакцев. Бюджет не согласовывается и не разбирается по пунктам. Например, сколько тратится из казны на то, чтобы возить Аминова на служебном авто на работу из Челябинска в Кунашак и обратно, это же 400 км в день?» — пояснил позицию недовольных депутат Даян Иштимиров.
По его словам, народные избранники готовы вернуться к диалогу с районной властью. Однако лишь после того, как им будут предоставлены подробные документы относительно бюджетных расходов и планов на следующий год.
Спикер собрания депутатов Наталья Гусева на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать ситуацию бросила трубку. Глава района не ответил на звонок.
Часть депутатов Кунашакского района (Челябинская область) проигнорировала сессию райсобрания, на котором планировалось в первом чтении принять бюджет муниципалитета на 2022 год. В районе объясняют произошедшее конфликтом народных избранников с главой района Сибагатуллой Аминовым, рассказал источник URA.RU в собрании. «Принять документ не смогли, потому что кворума не было — люди просто не пришли. У Аминова обострились отношения практически с половиной депутатов, которые недовольны его политикой. В том числе бюджетными планами. Кого-то обделили финансированием, например. Особый вопрос к программе „Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности в Челябинской области“: никто внятно не объяснил, на что там заложили 52 млн рублей», — рассказал URA.RU инсайдер. «Мы так и не дождались ни подробной информации о расходах бюджета в текущем году, ни отчета главы по исполнению наказов кунашакцев. Бюджет не согласовывается и не разбирается по пунктам. Например, сколько тратится из казны на то, чтобы возить Аминова на служебном авто на работу из Челябинска в Кунашак и обратно, это же 400 км в день?» — пояснил позицию недовольных депутат Даян Иштимиров. По его словам, народные избранники готовы вернуться к диалогу с районной властью. Однако лишь после того, как им будут предоставлены подробные документы относительно бюджетных расходов и планов на следующий год. Спикер собрания депутатов Наталья Гусева на просьбу корреспондента URA.RU прокомментировать ситуацию бросила трубку. Глава района не ответил на звонок.