Пермяк отдает мебель за гречку

Пермяк требует за полку для обуви именно гречку «Алтайская сказка» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Перми отдает полку для обуви за две пачки гречневой крупы. Объявление об этом пермяк разместил на портале «Авито».

«Обувница в прихожую. Отдам за 2 пакета гречневой крупы „Алтайская сказка“», — пишет автор объявления.

В высоту полка — 59 см, в длину — 65 см, в глубину 28 см. О причинах такого обмена продавец не сообщает. URA.RU также рассказывало, как житель Нытвы продавал кусок метеорита весом 3,6 кг за 1,5 млн рублей.