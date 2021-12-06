06 декабря 2021

Пермяк отдает мебель за гречку

© Служба новостей «URA.RU»
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Супермаркет
Пермяк требует за полку для обуви именно гречку «Алтайская сказка» Фото:

Житель Перми отдает полку для обуви за две пачки гречневой крупы. Объявление об этом пермяк разместил на портале «Авито».

«Обувница в прихожую. Отдам за 2 пакета гречневой крупы „Алтайская сказка“», — пишет автор объявления.

В высоту полка — 59 см, в длину — 65 см, в глубину 28 см. О причинах такого обмена продавец не сообщает. URA.RU также рассказывало, как житель Нытвы продавал кусок метеорита весом 3,6 кг за 1,5 млн рублей.

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Житель Перми отдает полку для обуви за две пачки гречневой крупы. Объявление об этом пермяк разместил на портале «Авито». «Обувница в прихожую. Отдам за 2 пакета гречневой крупы „Алтайская сказка“», — пишет автор объявления. В высоту полка — 59 см, в длину — 65 см, в глубину 28 см. О причинах такого обмена продавец не сообщает. URA.RU также рассказывало, как житель Нытвы продавал кусок метеорита весом 3,6 кг за 1,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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