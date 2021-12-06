Пермяк отдает мебель за гречку

Житель Перми отдает полку для обуви за две пачки гречневой крупы. Объявление об этом пермяк разместил на портале «Авито».
«Обувница в прихожую. Отдам за 2 пакета гречневой крупы „Алтайская сказка“», — пишет автор объявления.
В высоту полка — 59 см, в длину — 65 см, в глубину 28 см. О причинах такого обмена продавец не сообщает. URA.RU также рассказывало, как житель Нытвы продавал кусок метеорита весом 3,6 кг за 1,5 млн рублей.
Житель Перми отдает полку для обуви за две пачки гречневой крупы. Объявление об этом пермяк разместил на портале «Авито». «Обувница в прихожую. Отдам за 2 пакета гречневой крупы „Алтайская сказка“», — пишет автор объявления. В высоту полка — 59 см, в длину — 65 см, в глубину 28 см. О причинах такого обмена продавец не сообщает. URA.RU также рассказывало, как житель Нытвы продавал кусок метеорита весом 3,6 кг за 1,5 млн рублей.