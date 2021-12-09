Губернатор ХМАО вручила почетную награду дочери умершего зама

10 декабря 2021 в 15:41 Размер текста - 17 +

Геннадию Бухтину посмертно присвоено звание «Почетный житель ХМАО» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила дочери погибшего от коронавируса первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина — Марии Бухтиной нагрудный знак «Почетный житель Югры», который посмертно был награжден ее отец. Об этом было объявлено на церемонии вручения государственных наград, приуроченную к 91-летию со дня образования Югры, передает корреспондент URA.RU. На церемонии вручения наград было объявлено, что Бухтин — звание «почетный житель ХМАО» получил за «выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международной арене». Решение об этом было принято весной на заседании окружной Думы. Глава региона награду передала дочери бывшего первого заместителя — Марии Бухтиной. Геннадий Бухтин отвечал за ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 года и скончался на 61-м году жизни 9 января в Москве от последствий Covid-19. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила дочери погибшего от коронавируса первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина — Марии Бухтиной нагрудный знак «Почетный житель Югры», который посмертно был награжден ее отец. Об этом было объявлено на церемонии вручения государственных наград, приуроченную к 91-летию со дня образования Югры, передает корреспондент URA.RU. На церемонии вручения наград было объявлено, что Бухтин — звание «почетный житель ХМАО» получил за «выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международной арене». Решение об этом было принято весной на заседании окружной Думы. Глава региона награду передала дочери бывшего первого заместителя — Марии Бухтиной. Геннадий Бухтин отвечал за ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 года и скончался на 61-м году жизни 9 января в Москве от последствий Covid-19.