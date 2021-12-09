09 декабря 2021
08 декабря 2021

Губернатор ХМАО вручила почетную награду дочери умершего зама

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Комаровой. Сургут, бухтин геннадий
Геннадию Бухтину посмертно присвоено звание «Почетный житель ХМАО» Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила дочери погибшего от коронавируса первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина — Марии Бухтиной нагрудный знак «Почетный житель Югры», который посмертно был награжден ее отец. Об этом было объявлено на церемонии вручения государственных наград, приуроченную к 91-летию со дня образования Югры, передает корреспондент URA.RU.

На церемонии вручения наград было объявлено, что Бухтин — звание «почетный житель ХМАО» получил за «выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международной арене». Решение об этом было принято весной на заседании окружной Думы. Глава региона награду передала дочери бывшего первого заместителя — Марии Бухтиной.

Геннадий Бухтин отвечал за ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 года и скончался на 61-м году жизни 9 января в Москве от последствий Covid-19.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила дочери погибшего от коронавируса первого заместителя главы региона Геннадия Бухтина — Марии Бухтиной нагрудный знак «Почетный житель Югры», который посмертно был награжден ее отец. Об этом было объявлено на церемонии вручения государственных наград, приуроченную к 91-летию со дня образования Югры, передает корреспондент URA.RU. На церемонии вручения наград было объявлено, что Бухтин — звание «почетный житель ХМАО» получил за «выдающиеся достижения в экономике, обеспечение благополучия, процветания, повышения роли и авторитета Югры в РФ и на международной арене». Решение об этом было принято весной на заседании окружной Думы. Глава региона награду передала дочери бывшего первого заместителя — Марии Бухтиной. Геннадий Бухтин отвечал за ключевые направления: департамент госимущества, госзаказа, департамент труда и занятости, экономики и финансов. Он занимал должность заместителя губернатора ХМАО с 2010 года и скончался на 61-м году жизни 9 января в Москве от последствий Covid-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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