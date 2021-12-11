Глава полиции Сургута проверяет компромат на подчиненных. Инсайд

13 декабря 2021 в 14:35 Размер текста - 17 +

Глава УМВД Сургута Александр Глущенко разбирается в жалобах на подчиненных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Новый глава УМВД Сургута Александр Глущенко начал ревизию жалоб, фигурантами которых является сотрудники полиции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сам Глущенко с приходом на новый пост активизировал это направление работы. На действия полицейских жалуются часто. Но проверки часто идут ни шатко, ни валко. Но новый начальник сургутской полиции дал установку разобраться со всеми фактами обращений. Плюс сами заявители активизировались с приходом Глущенко, потому что понимали, что при прежнему руководителе Руслане Кондрашове их делам не будет дан ход», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU из правоохранительных органов обратил внимание на то, что обычно такими проверками в полиции занимается управление собственной безопасности. «Это не совсем прерогатива городских или районных отделов полиции. Для этого есть УСБ. Но возможно Глущенко это делает для того, чтобы проанализировать и оценить подчиненных, которые ему достались», — предположил источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Глущенко личному составу УМВД Сургута был представлен лично начальником окружного управления полиции Дамиром Сатретдиновым. Они вместе работали в органах внутренних дел в Астрахани. Прежний глава УМВД Сургута Руслан Кондрашов ушел на повышение в региональный полицейский главк. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новый глава УМВД Сургута Александр Глущенко начал ревизию жалоб, фигурантами которых является сотрудники полиции. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Сам Глущенко с приходом на новый пост активизировал это направление работы. На действия полицейских жалуются часто. Но проверки часто идут ни шатко, ни валко. Но новый начальник сургутской полиции дал установку разобраться со всеми фактами обращений. Плюс сами заявители активизировались с приходом Глущенко, потому что понимали, что при прежнему руководителе Руслане Кондрашове их делам не будет дан ход», — рассказал инсайдер. Другой собеседник URA.RU из правоохранительных органов обратил внимание на то, что обычно такими проверками в полиции занимается управление собственной безопасности. «Это не совсем прерогатива городских или районных отделов полиции. Для этого есть УСБ. Но возможно Глущенко это делает для того, чтобы проанализировать и оценить подчиненных, которые ему достались», — предположил источник. В пресс-службу УМВД ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что Глущенко личному составу УМВД Сургута был представлен лично начальником окружного управления полиции Дамиром Сатретдиновым. Они вместе работали в органах внутренних дел в Астрахани. Прежний глава УМВД Сургута Руслан Кондрашов ушел на повышение в региональный полицейский главк.