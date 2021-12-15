Автор ТГ-канала, угрожавший школам ХМАО, раскрыл свой план

16 декабря 2021 в 16:43 Размер текста - 17 +

Анонимный автор telegram-канала потребовал найти жителя Нефтеюганска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Автор анонимного telegram-канала, из-за которого эвакуировали школы в Нефтеюганске, раскрыл цель своей «игры» (как он сам это и называет). Он вынуждает подписчиков найти местного жителя, который, по его же утверждению, причастен к лжеминированиям по всей стране. «Человек которого вам необходимо найти занимается лжеминированиями по всей России, также он планирует на следующей неделе прийти в свою школу и заложить там реальную бомбу. Поэтому прошу правоохранительные органы обратить на данного человека особое внимание», — пишет автор канала, которого, по сообщению инсайдеров URA.RU, уже ищут сотрудники ФСБ. Один из подписчиков канала в комментариях рассказал, что человек, которого жителям города нужно найти, якобы является бывшим другом автора telegram-канала. «Он вчера просто пошел в кинотеатр, а (автора канала) сделал на него ложное минирование. Он сдал его в полицию и автора скоро повяжут. Поэтому он сейчас делает ложное минирование школ, это все ложь и никого не взорвут», — написал один из пользователей. На данный момент на канал подписались уже больше двух тысяч человек, а пост с объявлением «игры» прокомментировали почти четыре тысячи раз. Другой пользователь канала, якобы узнавший фотографию школьника, рассказал, что он учится в восьмой школе, однако на данный момент находится на домашнем обучении. Ранее URA.RU писало, что поиском автора telegram-канала занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму. Из-за сообщений на канале сегодня в Нефтеюганске эвакуировали три школы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Автор анонимного telegram-канала, из-за которого эвакуировали школы в Нефтеюганске, раскрыл цель своей «игры» (как он сам это и называет). Он вынуждает подписчиков найти местного жителя, который, по его же утверждению, причастен к лжеминированиям по всей стране. «Человек которого вам необходимо найти занимается лжеминированиями по всей России, также он планирует на следующей неделе прийти в свою школу и заложить там реальную бомбу. Поэтому прошу правоохранительные органы обратить на данного человека особое внимание», — пишет автор канала, которого, по сообщению инсайдеров URA.RU, уже ищут сотрудники ФСБ. Один из подписчиков канала в комментариях рассказал, что человек, которого жителям города нужно найти, якобы является бывшим другом автора telegram-канала. «Он вчера просто пошел в кинотеатр, а (автора канала) сделал на него ложное минирование. Он сдал его в полицию и автора скоро повяжут. Поэтому он сейчас делает ложное минирование школ, это все ложь и никого не взорвут», — написал один из пользователей. На данный момент на канал подписались уже больше двух тысяч человек, а пост с объявлением «игры» прокомментировали почти четыре тысячи раз. Другой пользователь канала, якобы узнавший фотографию школьника, рассказал, что он учится в восьмой школе, однако на данный момент находится на домашнем обучении. Ранее URA.RU писало, что поиском автора telegram-канала занялись в ФСБ и Центре по противодействию экстремизму. Из-за сообщений на канале сегодня в Нефтеюганске эвакуировали три школы.