Режиссер «Фауста» призвал Путина не обижаться на слова о кризисе

10 декабря 2021 в 18:34 Размер текста - 17 +

Александр Сокуров сказал, что президент РФ не вник в его слова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Режиссер Александр Сокуров сказал, что президент РФ Владимир Путин зря обижается после их спора о кризисе федеративности в стране. Режиссер в четверг в разговоре с главой государства на заседании СПЧ сказал, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил «отпустить» нежелающих быть в составе РФ. «Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — цитирует «Газета.ru» Александра Сокурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Сокуров непрофессионально и без знания ситуации затрагивает важные и деликатные темы. Поэтому Путин жестко отреагировал. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — цитирует Пескова Daily Storm. Ранее Путин и Сокуров поспорили на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ, сообщает «Царьград». Путин призвал не толкать Россию к опасной черте, передает life . Путин ответил, что никто не хочет сепаратизма и не согласился с Сокуровым. Глава РФ попросил его не превращать встречу в ток-шоу и заявил, что непозволительно обсуждать такие вопросы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Режиссер Александр Сокуров сказал, что президент РФ Владимир Путин зря обижается после их спора о кризисе федеративности в стране. Режиссер в четверг в разговоре с главой государства на заседании СПЧ сказал, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил «отпустить» нежелающих быть в составе РФ. «Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — цитирует «Газета.ru» Александра Сокурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Сокуров непрофессионально и без знания ситуации затрагивает важные и деликатные темы. Поэтому Путин жестко отреагировал. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — цитирует Пескова Daily Storm. Ранее Путин и Сокуров поспорили на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ, сообщает «Царьград». Путин призвал не толкать Россию к опасной черте, передает life. Путин ответил, что никто не хочет сепаратизма и не согласился с Сокуровым. Глава РФ попросил его не превращать встречу в ток-шоу и заявил, что непозволительно обсуждать такие вопросы.