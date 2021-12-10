Режиссер «Фауста» призвал Путина не обижаться на слова о кризисе

Режиссер Александр Сокуров сказал, что президент РФ Владимир Путин зря обижается после их спора о кризисе федеративности в стране. Режиссер в четверг в разговоре с главой государства на заседании СПЧ сказал, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил «отпустить» нежелающих быть в составе РФ.
«Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — цитирует «Газета.ru» Александра Сокурова.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Сокуров непрофессионально и без знания ситуации затрагивает важные и деликатные темы. Поэтому Путин жестко отреагировал. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — цитирует Пескова Daily Storm.
Ранее Путин и Сокуров поспорили на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ, сообщает «Царьград». Путин призвал не толкать Россию к опасной черте, передает life. Путин ответил, что никто не хочет сепаратизма и не согласился с Сокуровым. Глава РФ попросил его не превращать встречу в ток-шоу и заявил, что непозволительно обсуждать такие вопросы.
Режиссер Александр Сокуров сказал, что президент РФ Владимир Путин зря обижается после их спора о кризисе федеративности в стране. Режиссер в четверг в разговоре с главой государства на заседании СПЧ сказал, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил «отпустить» нежелающих быть в составе РФ. «Он зря обижается — вот что я могу сказать. Он обижается зря. Он не вник, не смог вникнуть в то, что я говорил. И зря обижается», — цитирует «Газета.ru» Александра Сокурова. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Сокуров непрофессионально и без знания ситуации затрагивает важные и деликатные темы. Поэтому Путин жестко отреагировал. «Это то, чего не терпит президент. Но он прямо ему [Сокурову] об этом сказал», — цитирует Пескова Daily Storm. Ранее Путин и Сокуров поспорили на заседании СПЧ 9 декабря. Режиссер сказал президенту, что республики Северного Кавказа стали националистическими и предложил отпустить нежелающих входить в состав РФ, сообщает «Царьград». Путин призвал не толкать Россию к опасной черте, передает life. Путин ответил, что никто не хочет сепаратизма и не согласился с Сокуровым. Глава РФ попросил его не превращать встречу в ток-шоу и заявил, что непозволительно обсуждать такие вопросы.