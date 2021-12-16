Задержанного ФСБ челябинского депутата выпустили из-под ареста

Арман Аракелян будет дожидаться конца расследования в максимально возможных комфортных условиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Обвиняемому в коррупции депутату заксобрания Челябинской области от КПРФ Арману Аракеляну смягчили меру пресечения. Такое решение принял 17 декабря Центральный районный суд Челябинска, сообщили URA.RU в суде.

«Аракеляну изменена мера пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Он обязан самостоятельно являться по вызовам следователя не позднее суток с момента уведомления по телефону. Об изменении меры пресечения ходатайствовал следователь, прокурор возражал», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

В феврале силовики провели обыски в подчиненном Росавтодору Управлении федеральных автодорог «Южный Урал». Через две недели ФСБ задержала депутата челябинского заксобрания, на тот момент директора компании «Дорстройгрупп» Армана Аракеляна. По версии следствия, он передал сотрудникам Росавтодора ноутбуки на 185 тысяч рублей взамен на покровительство при реализации госконтрактов.

Изначально Аракеляна поместили в СИЗО. Защита коммерсанта неоднократно пыталась добиться смягчения меры пресечения, например, предлагая 5 млн рублей в качестве залога. Челябинский областной суд 29 марта удовлетворил ходатайство его адвокатов и разрешил перевести коммуниста-коммерсанта под домашний арест. Однако через месяц в отношении Аракеляна возбудили новое уголовное дело о полумиллионной взятке.