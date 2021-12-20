УФАС судится с мэрий Перми из-за мероприятия к 300-летию города

Антимонопольное ведомство обратилось в арбитражный суд Пермского края Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Пермскому краю подало иск к мэрии Перми. Антимонопольщики добиваются расторжения контракта на оснащение архитектурной подсветкой зданий в центре города к 300-летнему юбилею. Исковое заявление направлено в арбитражный суд Прикамья, указано в картотеке суда. В качестве ответчиков истцом заявлены также муниципальное учреждение «Пермблагоустройство» и предприниматель Александр Ромазанов.

«Арбитражный суд Пермского края, ознакомившись с исковым заявлением УФАС по Пермскому краю к МКУ „Пермблагоустройство“, администрации города Перми, ИП Ромазанову Александру Ивановичу о признании недействительными торгов, договора, заключенного по результатам торгов, определил: исковое заявление УФАС по Пермскому краю принять, возбудить производство по делу», — говорится в заявлении. Предварительные слушания по делу назначены на 25 января 2022 года.

О сути претензий антимонопольного органа в исковом заявлении не уточняется, получить оперативный комментарий в пресс-службе УФАС URA.RU не удалось. Агентство направило запрос в ведомство, а также мэрию Перми. По данным СМИ, антимонопольщики требуют отменить результаты торгов из-за нарушения при их проведении. Ведомство указало на них мэрии, однако администрация города проигнорировала замечание УФАС, подписав контракт с победителем.

URA.RU рассказывало, что мэрия решила подсветить фасады домов в центре города, расположенные вдоль Комсомольского проспекта. Работы приурочены к 300-летнему юбилею Перми. При этом часть собственников жилья выступили против инициативы властей. Горожане указывают на возможный дискомфорт из-за того, что архитектурная подсветка будет направлена в их квартиры.