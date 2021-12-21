Пермский картель обманул больницы на 58 млн рублей

Мошенники заключили госконтракты более чем на 58 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Двух пермских бизнесменов суд признал виновными в создании картеля с целью ограничить конкуренцию при поставках медицинских товаров и услуг в городские больницы. Договорившись не снижать цены во время проведения аукционов, они смогли получить десятки госконтрактов на 58 млн рублей.

«Фигуранты, являясь учредителями и руководителями фирм-конкурентов, с 2016 по 2019 годы с целью получения дополнительной прибыли в крупном размере заключили между собой соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством РФ. Оно выражалось в поддержании цен на торгах по закупкам товаров и услуг для городских медицинских учреждений, обязательной осведомленности о будущих действиях друг друга, единой модели поведения и синхронности при проведении аукционов», — описывается преступная схема на сайте ГУ МВД по Пермскому краю.

Индустриальный суд Перми приговорил обоих предпринимателей к полутора годам лишения свободы условно. Судя по карточке дела на сайте суда, по статье УК об «Ограничение конкуренции» в декабре были осуждены Вероника Коновалова и Денис Степанов. Оба являются руководителями компаний, которые занимаются оптовой продажей фармацевтической продукции, а также производством и продажей медицинских инструментов и оборудования.