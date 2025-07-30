Директор Пермской галереи расскажет о новом здании музея на спецлекции

Пермь в ближайшие выходные отдохнет от массовых фестивалей в центре города. Зато много активностей готовится за пределами краевой столицы. В Перми же о будущем Пермской художественной галереи расскажет ее директор Юлия Тавризян. В Театре-Театре — премьера для взрослых.
2 августа
Юлия Тавризян в Lemon Tree
Директор Пермской художественной галереи Юлия Тавризян прочет лекцию о будущем музея. Встреча пройдет в субботу в 12:00 в кафе Lemon Tree. «Новое здание Пермской художественной галереи скоро откроет свои двери. Шесть лет строительства и несколько десятилетий ожидания подходят к концу. Почему необходимо было тратить бюджет на строительство? Что дает новое здание городу и краю? Как люди смогут проводить там время? Что такое умный досуг и как он связан с пребыванием в музее? Обо всем этом будем разговаривать с Юлией Тавризян», — рассказали в музее.
«Бур Сур» в коми-округе
В субботу в деревне Мижуева стартует фестиваль «Бур Сур», посвящены этому традиционному напитку коми-пермяков. На фестивале запланированы мастер-классы по приготовлению напитка и конкурс «Сур-мастер» на лучшего изготовителя сура. На площадке «Скатерть-самобранка» будет возможность попробовать сур и блюда коми-пермяцкой кухни. Весь день будет работать ярмарка-продажа национальных напитков и изделий декоративно-прикладного творчества.
2-3 августа
«На хохловских холмах»
Все выходные в музее «Хохловка» будет идти фестиваль исторической реконструкции. Рыцарских сражений в этом году не будет, так как акцент организаторы решили сделать на мирной жизни — реконструкции ремесел и промыслов, обрядов и традиций, повседневной жизни и значимых событий в крестьянской семье. Площадкой фестиваля с 11:00 каждого дня станет вся территория архитектурного музея под открытым небом. Отдельно отметим показ документального спектакля о деревенской жизни «Про жись» и театрализованную реконструкция работы Солеваренного завода.
«Дыхание ветра»
Арт-фестиваль «Дыхание ветра» пройдет в субботу и воскресенье в деревне Пеньки Кишертского муниципального округа. Здесь соберутся художники, музыканты, поэты, мастера-умельцы и творческие люди многих других профессий. В этом году фестиваль коснется темы отцов и детей, поможет ребятам самореализоваться и через искусство выстроить новые отношения с родителями. Гостей праздника ждут экскурсии по арт-объектам, мастер-классы, медитативные практики, выступления музыкальных коллективов, работа торговых рядов и фуд-корта, гонки на сапах, полеты на паралете, подъемы на воздушных шарах, ночной световой перформанс на озере.
«Идиот» в Театре-Театре
Театр-Театр в выходные показывает премьерную серию нового спектакля «Идиот» (18+). Постановка Марка Букина по роману Федора Достоевского длится 3,5 часа. «Наш спектакль о банальности зла, о моральном разложении, об обществе, которое больно изнутри и совершенно не торопится найти исцеление. Все герои истории находятся в пограничной ситуации собственной болезни, которая проявляется у каждого по-своему, и с уверенностью утверждать, кто же на самом деле из них Идиот, довольно трудно. Самое страшное, что мы все застряли в мире романов Достоевского… А где из этого выход, совершенно не ясно. Но искать его необходимо. Поэтому давайте отправимся в это опасное и увлекательное путешествие вместе и всё-таки попробуем найти спасительную дверь, за которой, возможно, прячется добро», — рассказывает режиссер о своей новой работе.
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