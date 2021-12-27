27 декабря 2021
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24 декабря 2021

Пенсионеры челябинского села остались без продуктов из-за снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочая поездка губернатора Дубровского в Ашу. Челябинск, пешеходный переход в снегу
Жителям сказали, что никто дорогу чистить не будет Фото:

Жителям деревни Кабанское Каслинского района (Челябинская область), большая часть из которых пенсионеры, не могут привезти продукты и лекарства из-за не чищенной от снега дороги. Селяне пожаловались на это в социальных сетях.

«Замело снегом дорогу до деревни от Полднево. Никто чистить ее не собирается в этом году, так и сказали прямым текстом. Никаким службам не добраться, хлеб, продукты и лекарства не привезти», — написала Екатерина У. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что почти все жители деревни — пенсионного возраста. Сами себе помочь они не могут.

URA.RU пыталось связаться с администрацией Каслинского района. Там на звонок не ответили.

Ранее губернатор области Алексей Текслер поручил привести в режим готовности дорожные службы во всех муниципалитетах. Уборка должна производиться не только на автомобильных дорогах, но и во дворах и тротуарах.

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Жителям деревни Кабанское Каслинского района (Челябинская область), большая часть из которых пенсионеры, не могут привезти продукты и лекарства из-за не чищенной от снега дороги. Селяне пожаловались на это в социальных сетях. «Замело снегом дорогу до деревни от Полднево. Никто чистить ее не собирается в этом году, так и сказали прямым текстом. Никаким службам не добраться, хлеб, продукты и лекарства не привезти», — написала Екатерина У. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети «ВКонтакте». Женщина добавила, что почти все жители деревни — пенсионного возраста. Сами себе помочь они не могут. URA.RU пыталось связаться с администрацией Каслинского района. Там на звонок не ответили. Ранее губернатор области Алексей Текслер поручил привести в режим готовности дорожные службы во всех муниципалитетах. Уборка должна производиться не только на автомобильных дорогах, но и во дворах и тротуарах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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