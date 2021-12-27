Пенсионеры челябинского села остались без продуктов из-за снега

Жителям сказали, что никто дорогу чистить не будет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям деревни Кабанское Каслинского района (Челябинская область), большая часть из которых пенсионеры, не могут привезти продукты и лекарства из-за не чищенной от снега дороги. Селяне пожаловались на это в социальных сетях.

«Замело снегом дорогу до деревни от Полднево. Никто чистить ее не собирается в этом году, так и сказали прямым текстом. Никаким службам не добраться, хлеб, продукты и лекарства не привезти», — написала Екатерина У. в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что почти все жители деревни — пенсионного возраста. Сами себе помочь они не могут.

URA.RU пыталось связаться с администрацией Каслинского района. Там на звонок не ответили.

Ранее губернатор области Алексей Текслер поручил привести в режим готовности дорожные службы во всех муниципалитетах. Уборка должна производиться не только на автомобильных дорогах, но и во дворах и тротуарах.

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