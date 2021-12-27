В Челябинском государственном историческом музее появилась COVID-елка. Новогоднее дерево сделано из медицинских масок, вместо новогодних игрушек на ней висят таблетки, а вместо звезды — перчатка, с нанесенным QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Необычная ель является частью выставки новогодних творческих работ, сообщили URA.RU в пресс-службе музея.
«Выставка организована совместно с информационным центром по атомной энергии Челябинска. Задачей было создать оригинальную елку в одной из номинаций. Работы предоставили более 200 человек из многих населенных пунктов региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе музея.
Из всех работ были выбраны лучшие. В музее добавили, что сейчас они выставлены на всеобщее обозрение.
Ранее необычная елка появилась в городской больнице Копейска. В травматологическом отделении больницы установили дерево с женскими ногами в гипсе и с педикюром.
COVID-елка в Челябинском государственном историческом музее
В Челябинском государственном историческом музее появилась COVID-елка. Новогоднее дерево сделано из медицинских масок, вместо новогодних игрушек на ней висят таблетки, а вместо звезды — перчатка, с нанесенным QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Необычная ель является частью выставки новогодних творческих работ, сообщили URA.RU в пресс-службе музея. «Выставка организована совместно с информационным центром по атомной энергии Челябинска. Задачей было создать оригинальную елку в одной из номинаций. Работы предоставили более 200 человек из многих населенных пунктов региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе музея. Из всех работ были выбраны лучшие. В музее добавили, что сейчас они выставлены на всеобщее обозрение. Ранее необычная елка появилась в городской больнице Копейска. В травматологическом отделении больницы установили дерево с женскими ногами в гипсе и с педикюром.