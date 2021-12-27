27 декабря 2021

В музее Челябинска появилась COVID-елка. Фото

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Коронавирусная елка — это часть выставки «Елки. Made in Че» (архивное фото) Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Челябинском государственном историческом музее появилась COVID-елка. Новогоднее дерево сделано из медицинских масок, вместо новогодних игрушек на ней висят таблетки, а вместо звезды — перчатка, с нанесенным QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Необычная ель является частью выставки новогодних творческих работ, сообщили URA.RU в пресс-службе музея.

«Выставка организована совместно с информационным центром по атомной энергии Челябинска. Задачей было создать оригинальную елку в одной из номинаций. Работы предоставили более 200 человек из многих населенных пунктов региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе музея.

Из всех работ были выбраны лучшие. В музее добавили, что сейчас они выставлены на всеобщее обозрение.

Ранее необычная елка появилась в городской больнице Копейска. В травматологическом отделении больницы установили дерево с женскими ногами в гипсе и с педикюром.

COVID-елка в Челябинском государственном историческом музее
Фото:
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В Челябинском государственном историческом музее появилась COVID-елка. Новогоднее дерево сделано из медицинских масок, вместо новогодних игрушек на ней висят таблетки, а вместо звезды — перчатка, с нанесенным QR-кодом о вакцинации от коронавируса. Необычная ель является частью выставки новогодних творческих работ, сообщили URA.RU в пресс-службе музея. «Выставка организована совместно с информационным центром по атомной энергии Челябинска. Задачей было создать оригинальную елку в одной из номинаций. Работы предоставили более 200 человек из многих населенных пунктов региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе музея. Из всех работ были выбраны лучшие. В музее добавили, что сейчас они выставлены на всеобщее обозрение. Ранее необычная елка появилась в городской больнице Копейска. В травматологическом отделении больницы установили дерево с женскими ногами в гипсе и с педикюром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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