Андрей Козицын поздравил сотрудников УГМК с Новым годом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генеральный директор УГМК Андрей Козицын остался горд работой, которую холдинг и его сотрудники проделали в 2021 году. Об этом он рассказал в видеообращении к работникам по случаю Нового года.

«Год был сложный, интересный. Мы все очень достойно его прошли — нам с вами за сделанное совершенно точно не стыдно. Более того, не побоюсь высоких слов, я горд, что мы вместе с вами сделали то, что сделали в прошедшем году. Будущий год будет не менее интересный, не менее сложный, не менее трудный. Но все мы сможем, потому что мы много-много лет делаем то, что нам удается профессионально делать», — сказал Андрей Козицын.

Гендиректор УГМК пожелал коллегам и всем уральцам в 2022-м году хорошего настроения, удачи и любви. «И самое главное, чтобы дома все было хорошо и спокойно», — заключил он.

УГМК — крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. В состав холдинга входит более 40 предприятий в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, а также в других регионах страны и за рубежом.

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