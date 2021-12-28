В Екатеринбург доставили монеты с изображением города

Монеты были выпущены в середине ноября Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбург привезли памятные десятирублевые монеты с изображением города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«В Екатеринбург поступили памятные монеты из новой серии «Города трудовой доблести», посвященные Екатеринбургу. «Банк России выпустил памятные монеты из новой серии «Города трудовой доблести», в том числе посвященные Екатеринбургу, 18 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что тираж монет составляет один миллион штук. На «орловой» стороне изображен памятник Уральскому добровольческому танковому корпусу, установленный на привокзальной площади в Екатеринбурге. Изображение Екатеринбурга вошло в первую партию городов, изображенных на новой серии монет «Город трудовой доблести».

Звание «Города трудовой доблести» присвоили Екатеринбургу летом 2020 года за вклад в достижении победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. В первую партию также вошли города Иваново, Боровичи и Омск.

Фото: пресс-служба Уральского ГУ Банка России

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