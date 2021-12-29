Сборной России по хоккею присудили поражение из-за COVID-19. Агент игрока заявил о несправедливости

30 декабря 2021 в 00:42 Размер текста - 17 +

По словам Сергей Федотов, происходящее не имеет отношения к хоккею Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Сборной России по хоккею присудили техническое поражение команде Словакии из-за заражения российского игрока коронавирусом. Об этом сообщает источник РИА «Новости». По словам собеседника агентства, у нападающего российской команды Матвея Мичкова был выявлен COVID-19, из-за чего сборной России присудили техническое поражение. Встреча должна была пройти 30 декабря в 00:30 мск. Агент нападающего Сергей Федотов опроверг информацию о заражении Мичкова, заявив, что тест на коронавирус дал отрицательный результат, а игрок чувствует себя прекрасно, передает Sport24 . «Любой хоккейный болельщик и человек, который имеет отношение к этой игре, прекрасно понимает, что-то, что сейчас происходит, совершенно не имеет отношения к хоккею. Это идут подковерные игры, которые очень сильно бьют по Международной федерации хоккея в лице канадских организаторов этого [Молодежного чемпионата мира]», — отметил он. Ранее сообщалось, что экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил о возможной отмене МЧМ-2022 из-за COVID-19, пишет RT. Сборной США засчитали техническое поражение на МЧМ-2022 из-за двух случаев заражения коронавирусом, передает телеканал 360. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко разгромили соперников в матче по хоккею после переговоров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сборной России по хоккею присудили техническое поражение команде Словакии из-за заражения российского игрока коронавирусом. Об этом сообщает источник РИА «Новости». По словам собеседника агентства, у нападающего российской команды Матвея Мичкова был выявлен COVID-19, из-за чего сборной России присудили техническое поражение. Встреча должна была пройти 30 декабря в 00:30 мск. Агент нападающего Сергей Федотов опроверг информацию о заражении Мичкова, заявив, что тест на коронавирус дал отрицательный результат, а игрок чувствует себя прекрасно, передает Sport24. «Любой хоккейный болельщик и человек, который имеет отношение к этой игре, прекрасно понимает, что-то, что сейчас происходит, совершенно не имеет отношения к хоккею. Это идут подковерные игры, которые очень сильно бьют по Международной федерации хоккея в лице канадских организаторов этого [Молодежного чемпионата мира]», — отметил он. Ранее сообщалось, что экс-глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил о возможной отмене МЧМ-2022 из-за COVID-19, пишет RT. Сборной США засчитали техническое поражение на МЧМ-2022 из-за двух случаев заражения коронавирусом, передает телеканал 360. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко разгромили соперников в матче по хоккею после переговоров.