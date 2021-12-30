В Киеве отреагировали на военные скопления на границе с Украиной

31 декабря 2021 в 01:37 Размер текста - 17 +

Алексей Данилов сообщил, что не видит большой угрозы со стороны российских военных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине В Киеве не видят больших скоплений и наращиваний военных на российско-украинской границе, а также не чувствуют угрозы со стороны РФ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах. Я еще раз подчеркиваю, что если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года — это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные», — сообщил Данилов на брифинге. Он дополнил, что в стране не наблюдают большие скопления на границе, о которых пишут некоторые СМИ. Данилов сообщил, что в стране наблюдали определенное увеличение количества военных. По его словам, власти отслеживают все, что касается границы Украины и периметра 200 километров от границы. В заключение секретарь СНБО сказал о том, что на сегодняшний день есть такая информация о военных, а «что будет завтра — завтра будет об этом говорить». Согласно спутниковым снимкам, созданным американской частной компанией Maxar Technologies, Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и возле украинских границ.Так, 24 декабря в российский гарнизон прибыло новое подразделение. Сообщается, что 13 декабря спутниковое изображение показывало полупустую базу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Киеве не видят больших скоплений и наращиваний военных на российско-украинской границе, а также не чувствуют угрозы со стороны РФ. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов. «Мы на сегодняшний день не видим большой опасности с тем, что происходит на наших границах. Я еще раз подчеркиваю, что если для определенной части западного общества это была новость, что у нас продолжается война, что у нас есть военная агрессия со стороны РФ, то для нас с февраля 2014 года — это уже вещи, которые, к большому сожалению, ежедневные», — сообщил Данилов на брифинге. Он дополнил, что в стране не наблюдают большие скопления на границе, о которых пишут некоторые СМИ. Данилов сообщил, что в стране наблюдали определенное увеличение количества военных. По его словам, власти отслеживают все, что касается границы Украины и периметра 200 километров от границы. В заключение секретарь СНБО сказал о том, что на сегодняшний день есть такая информация о военных, а «что будет завтра — завтра будет об этом говорить». Согласно спутниковым снимкам, созданным американской частной компанией Maxar Technologies, Россия продолжает наращивать военные силы в Крыму и возле украинских границ.Так, 24 декабря в российский гарнизон прибыло новое подразделение. Сообщается, что 13 декабря спутниковое изображение показывало полупустую базу.