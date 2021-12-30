На Украине стали массово закрывать автомобильные заправки

31 декабря 2021 в 04:03 Размер текста - 17 +

Некоторые украинские газовые заправки прекратили свою работу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На Украине приостановили свою работу десятки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщается на интернет-портале Enkorr, который посвящен рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики. «В связи с тем, что с мая месяца начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (сжатый газ. — прим. ред. URA.RU) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи», — рассказал директор предприятия Александр Ватажишин. Он добавил, что в стране из-за сильного подорожания автогаза после новогодних каникул закроются еще 34 станции. Сообщается, что сейчас средняя цена бензина марки А-95 составляет 30 гривен (82,23 рубля), а А-92 и дизельного топлива — 29 гривен (79,49 рублей). По словам директора «Укравтогаза» Александра Ватажина, продажи автогаза упали на 90%. Он рассказал, что всего планируется закрыть 66 точек, чтобы минимизировать расходы по содержанию заправочных станций. По его словам, пока неизвестны сроки возобновления работы станций, так как за 45 гривен (123,34 руб.) никто не хочет заправляться газом, — всем будет проще заправиться бензином. Александр Ватажин уверен, что дальнейшие изменения в цене будут зависеть от изменений закупочной цены на газ. В России стоимость бензина может вырасти до 100 рублей, если государство перестанет контролировать цены на топливо. По мнению доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, уверен, что цена может увеличиться в большей степени на бензин премиум класса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На Украине приостановили свою работу десятки автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС). Об этом сообщается на интернет-портале Enkorr, который посвящен рынкам нефти, нефтепродуктов, газа и энергетики. «В связи с тем, что с мая месяца начал дорожать природный газ, а начиная с сентября цены уже были максимальными, CNG (сжатый газ. — прим. ред. URA.RU) стал самым дорогим автомобильным топливом, а у нас по этой причине на 90% упали продажи», — рассказал директор предприятия Александр Ватажишин. Он добавил, что в стране из-за сильного подорожания автогаза после новогодних каникул закроются еще 34 станции. Сообщается, что сейчас средняя цена бензина марки А-95 составляет 30 гривен (82,23 рубля), а А-92 и дизельного топлива — 29 гривен (79,49 рублей). По словам директора «Укравтогаза» Александра Ватажина, продажи автогаза упали на 90%. Он рассказал, что всего планируется закрыть 66 точек, чтобы минимизировать расходы по содержанию заправочных станций. По его словам, пока неизвестны сроки возобновления работы станций, так как за 45 гривен (123,34 руб.) никто не хочет заправляться газом, — всем будет проще заправиться бензином. Александр Ватажин уверен, что дальнейшие изменения в цене будут зависеть от изменений закупочной цены на газ. В России стоимость бензина может вырасти до 100 рублей, если государство перестанет контролировать цены на топливо. По мнению доцента программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурада Белхароева, уверен, что цена может увеличиться в большей степени на бензин премиум класса.