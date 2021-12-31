31 декабря 2021
30 декабря 2021
29 декабря 2021

В Магнитогорске в Новый год пропал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок ушел из дома и не вернулся (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь с 31 декабря на 1 января пропал девятилетний ребенок. Мальчик вышел из дома не вернулся.

«Роман, 9 лет, Правобережный район Магнитогорска. Ночью 1 января 2022 года вышел из гостей, домой не вернулся», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» во ВКонтакте.

Приметы ребенка: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На пропавшем, когда его видели в последний раз, были: полосатая (черно-белые-синие полоски) куртка, красная кофта, черные штаны, темно-серые валенки, полосатая шапка.

Обновлено в 12:11: СМИ сообщили, что ребенок найден живым.

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В Магнитогорске (Челябинская область) в ночь с 31 декабря на 1 января пропал девятилетний ребенок. Мальчик вышел из дома не вернулся. «Роман, 9 лет, Правобережный район Магнитогорска. Ночью 1 января 2022 года вышел из гостей, домой не вернулся», — сообщается в группе «Поисковый отряд «ЛизаАлерт» во ВКонтакте. Приметы ребенка: рост 135 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. На пропавшем, когда его видели в последний раз, были: полосатая (черно-белые-синие полоски) куртка, красная кофта, черные штаны, темно-серые валенки, полосатая шапка. Обновлено в 12:11: СМИ сообщили, что ребенок найден живым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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