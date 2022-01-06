СМИ: тетя рэпера Face заявила о его бегстве из России

Заместитель председателя общественной палаты Башкирии, тетя рэпера Face (Ивана Дремина) Кристина Недорезова-Дремина заявила, что артист вынужденно уехал из России. Позднее она удалила публикацию в Facebook, однако на нее успели обратить внимание СМИ.
«К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — приводит слова из удаленного поста Недорезовой портал Ufa1. Тетя Face позднее отказалась обсуждать ситуацию с журналистами.
Об отъезде Face высказался и бывший глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов. «Надеюсь, что Face вернется жить в Россию, которой он не враг», — приводит портал его высказывание из соцсетей.
URA.RU направило сообщение Недорезовой в мессенджере. На момент публикации ответа не поступило.
Заместитель председателя общественной палаты Башкирии, тетя рэпера Face (Ивана Дремина) Кристина Недорезова-Дремина заявила, что артист вынужденно уехал из России. Позднее она удалила публикацию в Facebook, однако на нее успели обратить внимание СМИ. «К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну», — приводит слова из удаленного поста Недорезовой портал Ufa1. Тетя Face позднее отказалась обсуждать ситуацию с журналистами. Об отъезде Face высказался и бывший глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов. «Надеюсь, что Face вернется жить в Россию, которой он не враг», — приводит портал его высказывание из соцсетей. URA.RU направило сообщение Недорезовой в мессенджере. На момент публикации ответа не поступило. В сентябре 2021 года Face сообщил об отмене его концертов по всей России. Он заявлял, что на организаторов мероприятий оказывают давление и требуют отменить концерты под разными предлогами.