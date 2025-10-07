В Финляндии возмутились из-за «предательства» Зеленского

Iltalehti: Зеленский специально не упомянул о поставках оружия из Финляндии
Зеленский специально проигнорировал Финляндию когда благодарил страны запада за военную помощь
Зеленский специально проигнорировал Финляндию когда благодарил страны запада за военную помощь Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский намеренно не упомянул Финляндию в своем обращении с благодарностью странам, поставляющим вооружение Киеву. Об этом сообщила финская газета Iltalehti.

«Финляндии в списке [перечисленных Зеленским стран] не значится. Причина, вероятно, в том, что летом наша страна отказалась от участия в комплексе мер Дональда Трампа для Украины», — говорится в материале Iltalehti.

Газета напоминает, что в августе 2025 года министр обороны Финляндии Антти Хяккянен официально заявил о решении не присоединяться к очередному пакету военной помощи для Украины. Тогда глава оборонного ведомства пояснил, что финская поддержка Киеву напрямую зависит от возможности использовать выделяемые средства на закупки у национальных производителей, а предложенные условия этого не предусматривали.

В последние месяцы Финляндия неоднократно заявляла о приоритетах в развитии собственной оборонной промышленности на фоне роста военных расходов в Европе. Финское правительство отмечает, что продолжит оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, однако наращивание военного содействия возможно только при условии сохранения национальных интересов в сфере обороны. Ранее российские власти неоднократно критиковали внешнеполитический курс Финляндии, обвиняя Хельсинки в проведении безответственной политики и создании угрозы безопасности России. Представители Госдумы и Совбеза РФ заявляли, что действия финского руководства могут привести к ухудшению отношений между странами и негативно сказаться на положении граждан Финляндии.

