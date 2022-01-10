10 января 2022
09 января 2022
07 января 2022

Губернатору ХМАО пожаловались на нефтяников из-за QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Район карьера
По словам главы Нефтеюганского района, на КПП месторождений у въезжающих не проверяют QR-коды Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мэр Нефтеюганского района Алла Бочко пожаловалась губернатору на нефтяников из-за QR-кодов. По словам градоначальницы, сотрудники служб безопасности нефтяных организаций не проверяют на въезде на территорию месторождений QR-коды. Об этом Бочко заявила в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте», в группе правительства «Югра».

«Нам нужна помощь во взаимодействии с организациями, которые работают на территории Нефтеюганского района. На КПП нефтедобывающих организаций не проверяются сертификаты и QR-коды. На месторождения можно попасть без этих документов», — рассказала Бочко.

Наталья Комарова заявила, что в ситуации нужно разбираться и поручила своему заместителю Алексею Забозлаеву взять в работу обращение Бочко. «В рабочую группу Забозлаеву соответствующее поручение. Нужно более углубленно осуществлять контроль за соблюдением протокола», — заявила губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по вакцинации, в этот список вошли Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Радужный и Покачи. Глава региона поручила мэрам обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации.

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Мэр Нефтеюганского района Алла Бочко пожаловалась губернатору на нефтяников из-за QR-кодов. По словам градоначальницы, сотрудники служб безопасности нефтяных организаций не проверяют на въезде на территорию месторождений QR-коды. Об этом Бочко заявила в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, трансляция которого велась в социальной сети «ВКонтакте», в группе правительства «Югра». «Нам нужна помощь во взаимодействии с организациями, которые работают на территории Нефтеюганского района. На КПП нефтедобывающих организаций не проверяются сертификаты и QR-коды. На месторождения можно попасть без этих документов», — рассказала Бочко. Наталья Комарова заявила, что в ситуации нужно разбираться и поручила своему заместителю Алексею Забозлаеву взять в работу обращение Бочко. «В рабочую группу Забозлаеву соответствующее поручение. Нужно более углубленно осуществлять контроль за соблюдением протокола», — заявила губернатор. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО назвала муниципалитеты-аутсайдеры по вакцинации, в этот список вошли Нефтеюганский район, Нефтеюганск, Радужный и Покачи. Глава региона поручила мэрам обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации.
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