10 января 2022

В Сургуте активисты организации «Совесть» разругались из-за денег

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг Совести. Сургут
В «Совести» разгорелся внутренний конфликт из-за неоплаченного долга Фото:

Лидеры скандально известной общественной организации «Совесть» Руслан Аюпов и Евгений Кармазь отказались отдавать долг в три тысячи долларов одному из бывших соратников — Илье Коптеву. Эту информацию URA.RU подтвердил сам кредитор.

По его словам, Кармазь и Аюпов попросили у него деньги в долг в 2018 году на развитие бизнеса. Вернуть обещали через год. Однако на сегодняшний день выплачена лишь пятая часть долга. «После этого ребята видимо решили, что с меня хватит, и на этом все. Хотя когда я давал эти деньги в долг, у меня было абсолютное доверие», — прокомментировал Коптев.

В распоряжении URA.RU есть скриншот переписки Коптева с Аюповым, где лидер «Совести» заявляет, что воспринимает полученные деньги в качестве «благотворительности» и просит больше его «не отвлекать». Кармазь в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, Аюпов не ответил на телефонный звонок.

Ранее URA.RU сообщало, что лидер «Совести» Руслан Аюпов был объявлен в федеральный розыск и покинул пределы РФ. Сама общественная организация была известна радикальными взглядами, а ее участники неоднократно принимали участие в различных акциях протеста.

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Лидеры скандально известной общественной организации «Совесть» Руслан Аюпов и Евгений Кармазь отказались отдавать долг в три тысячи долларов одному из бывших соратников — Илье Коптеву. Эту информацию URA.RU подтвердил сам кредитор. По его словам, Кармазь и Аюпов попросили у него деньги в долг в 2018 году на развитие бизнеса. Вернуть обещали через год. Однако на сегодняшний день выплачена лишь пятая часть долга. «После этого ребята видимо решили, что с меня хватит, и на этом все. Хотя когда я давал эти деньги в долг, у меня было абсолютное доверие», — прокомментировал Коптев. В распоряжении URA.RU есть скриншот переписки Коптева с Аюповым, где лидер «Совести» заявляет, что воспринимает полученные деньги в качестве «благотворительности» и просит больше его «не отвлекать». Кармазь в разговоре с URA.RU отказался от комментариев, Аюпов не ответил на телефонный звонок. Ранее URA.RU сообщало, что лидер «Совести» Руслан Аюпов был объявлен в федеральный розыск и покинул пределы РФ. Сама общественная организация была известна радикальными взглядами, а ее участники неоднократно принимали участие в различных акциях протеста.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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