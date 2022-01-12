Екатеринбург претендует на звание лучшего города страны

Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Екатеринбург примет участие во всероссийском конкурсе «Город России — национальный выбор». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города России в 2022 году на проекте „Город России — национальный выбор“, в котором может принять участие каждый желающий. Из всех крупных административных центров России предстоит выбрать город, обладающий неповторимым историческим и культурным наследием, и достойный стать национальным символом» — сообщается на сайте.

Голосование закончится 30 декабря 2022 года. По состоянию на 12 января, за Екатеринбург проголосовало 573 человека, а расположился он на 16 месте. В первой тройке на данный момент находятся: Владивосток (6442 голоса), Нальчик (5125) и Севастополь (4172).

Ранее Екатеринбург стал лидером рейтинга городов России по качеству общественного транспорта, подготовленный компанией Simetra. Важными критериями сравнения стали близость остановок, время, за которое пассажир может добраться до места назначения, разница между реальными доходами населения со стоимостью услуг общественного транспорта.

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