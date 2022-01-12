12 января 2022
11 января 2022

В Нижневартовске назначен новый главный дорожник. Прежний попался на коррупции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Жириновский. Москва, политик, чиновник, портфель, политика, портфели депутатов, министр, портфель министра
В Нижневартовске назначен новый руководитель управления дорожного хозяйства Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил нового руководителя управления по дорожному хозяйству и благоустройству города. Им стал Александр Прилепин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству после коррупционных скандалов около года не было руководителя, только исполняющие обязанности. И вот теперь на этот пост назначен Александр Прилепин», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили факт кадрового назначения. «До нынешнего перехода Прилепин руководил нижневартовским МФЦ, а до этого работал в управлении муниципального контроля администрации», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил нового руководителя управления по дорожному хозяйству и благоустройству города. Им стал Александр Прилепин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии. «В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству после коррупционных скандалов около года не было руководителя, только исполняющие обязанности. И вот теперь на этот пост назначен Александр Прилепин», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили факт кадрового назначения. «До нынешнего перехода Прилепин руководил нижневартовским МФЦ, а до этого работал в управлении муниципального контроля администрации», — прокомментировали в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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