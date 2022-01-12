В Нижневартовске назначен новый руководитель управления дорожного хозяйства Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко назначил нового руководителя управления по дорожному хозяйству и благоустройству города. Им стал Александр Прилепин. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к мэрии.

«В управлении по дорожному хозяйству и благоустройству после коррупционных скандалов около года не было руководителя, только исполняющие обязанности. И вот теперь на этот пост назначен Александр Прилепин», — сообщил инсайдер.

В департаменте общественных коммуникаций администрации Нижневартовска подтвердили факт кадрового назначения. «До нынешнего перехода Прилепин руководил нижневартовским МФЦ, а до этого работал в управлении муниципального контроля администрации», — прокомментировали в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Нижневартовска Виталий Проскуряков был уволен из-за подозрений в получении взятки. Причем, как утверждали инсайдеры агентства, его сдал силовикам бывший подчиненный Игорь Савин, который сам стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

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