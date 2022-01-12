В пермских МФЦ прекратили принимать заявления на детские пособия

Но в скором времени прием заявлений возобновится Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Во всех филиалах центра «Мои документы» в Пермском крае временно прекратили прием заявлений по 13 услугам, которые раньше предоставлялись органами соцзащиты, в том числе на детские пособия. Об этом сообщили в Министерстве информационного развития и связи Пермского края.

«Это связано с тем, что с 2022 года ряд услуг от органов соцзащиты был передан в ведение Пенсионного фонда. Сейчас готовится дополнительное соглашение между МФЦ и ПФР, которое позволит возобновить прием документов на базе многофункциональных центров», — рассказала URA.RU начальник информационно-аналитического управления Пермского краевого МФЦ ПГМУ Наталья Гордеева.

Речь идет о назначении:

единовременного пособия при рождении ребенка;

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизациях в ранние сроки беременности;

ежемесячного пособия по уходу за ребенком;

выплаты по беременности и родам;

ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров отдельным категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации;

выплаты денежной компенсации реабилитированным в соответствии с законом РФ «О реабилитации жертв политических репрессий»;

ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, пенсионное обеспечение которых осуществляется ПФР, и членам их семей;

единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением членам семей умерших военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти;

пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний;

единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью;

пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами.

«Тем, кто уже получает выплаты, не нужно никуда обращаться для переоформления. Если же пособия еще не были оформлены, то начиная с 2022 года обращаться за ними нужно в ПФР по месту жительства», — отметили в министерстве.

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