12 января 2022

МЧС предупредило пермяков о мощном снегопаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, лобовое стекло, снегопад, сугроб, метель, плохая видимость, дворники, зима
В отдельных районах края ожидается метель и сильные порывы ветра Фото:

В пятницу 14 января в Пермском крае ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и гололед. Об этом жителей края предупредили в МЧС по Пермскому краю.

«13-14 января 2022 года ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, гололедно-изморозевые отложения», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Также ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Ночью в пятницу температура составит -9, -14 градусов, днем -5, -10.

Ведомство рекомендует плотно закрыть окна домов и убрать предметы с лоджий и балконов. Также не рекомендуется в ветреную погоду ходить на улице у рекламных щитов, вывесок, линий электропередач и деревьев.

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В пятницу 14 января в Пермском крае ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и гололед. Об этом жителей края предупредили в МЧС по Пермскому краю. «13-14 января 2022 года ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, гололедно-изморозевые отложения», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Также ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Ночью в пятницу температура составит -9, -14 градусов, днем -5, -10. Ведомство рекомендует плотно закрыть окна домов и убрать предметы с лоджий и балконов. Также не рекомендуется в ветреную погоду ходить на улице у рекламных щитов, вывесок, линий электропередач и деревьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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