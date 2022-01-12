МЧС предупредило пермяков о мощном снегопаде

В отдельных районах края ожидается метель и сильные порывы ветра Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пятницу 14 января в Пермском крае ожидаются обильные снегопады, сильный ветер и гололед. Об этом жителей края предупредили в МЧС по Пермскому краю.

«13-14 января 2022 года ожидается облачная погода, снег, местами сильный, в отдельных районах метель, гололедно-изморозевые отложения», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Также ожидаются порывы ветра до 19 м/с. Ночью в пятницу температура составит -9, -14 градусов, днем -5, -10.

Ведомство рекомендует плотно закрыть окна домов и убрать предметы с лоджий и балконов. Также не рекомендуется в ветреную погоду ходить на улице у рекламных щитов, вывесок, линий электропередач и деревьев.