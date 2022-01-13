В Сургуте нашли замену крещенским купаниям в проруби

Городские власти сообщают, что искупаться в проруби у горожан не получится из-за недостаточной толщины льда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Сургуте взамен традиционного места обряда крещенского купания на водоеме между улиц Мелик-Карамова и Югорским трактом открыли шесть купелей при городских храмах. Ранее сообщалось, что традиционное омовение в проруби отменено из-за малой толщины льда. Об этом сообщает городская мэрия.

«Из соображений обеспечения безопасности населения и в соответствии с заключением инспекции по маломерным судам МЧС России было принято решение не организовывать 19 января крещенские купания на водоеме между улицами Мелик-Карамова и Югорским трактом. Вместо этого будут организованы купели при храмах», — сообщает городская мэрия.

По сообщению протоиерея храма Георгия Победоносца Антония Исакова, места для крещенских купаний будут оборудованы на территории собора Преображения Господня на улице Мелик-Карамова, у храма Георгия Победоносца на Университетской, у храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на проезде Кедровом, возле храм святителя Луки Крымского на Нефтеюганском шоссе и возле временного храма на территории Троицкого собора на пересечении Мира — Островского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске отменили традиционные крещенские купания. Причиной также стала недостаточная толщина льда у берегов Иртыша.

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